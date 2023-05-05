سيول تؤكد على مشاركة خبراء كوريين في التحقق من تصريف مياه فوكوشيما

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اجتمع رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الذي يقوم حاليا بجولة في 4 دول أوربية، أمس الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، مع كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" والمدير التنفيذي للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "روبرت فلويد"، حيث تبادل معهما الآراء حول تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، والقضية النووية الكورية الشمالية.وخلال لقائه مع "غروسي"، أكد "هان" على ضرورة مشاركة خبراء كوريين ومعاهد كورية بشكل مستمر في التحقق من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليابانية.كما أكد "هان" مجددا موقف الحكومة الكورية الداعي إلى بذل جهود للتأكد من أن تصريف تلك المياه الملوثة إشعاعيا في البحر سيتم بطريقة آمنة ومطابقة للمعايير الدولية.وطلب من الوكالة الدولية توجيه إشارة احتجاج قوي إلى كوريا الشمالية إذا قامت أجرت تجربة نووية سابعة رغم المعارضة الدولية.وفي لقائه مع المدير التنفيذي للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "فلويد"، طالب "هان" بمشاركة نتائج رصد التجربة النووية الكورية الشمالية وتحليلها مع كوريا الجنوبية إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية إضافية.