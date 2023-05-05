الحكومة الكورية تبحث تخفيض مستوى التأهب لأزمة كورونا

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سيعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماعا غدا الخميس مع المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة، حيث سيتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم تخفيض مستوى التأهب لأزمة كورونا، والذي يظل على توصيف "خطير".وكانت اجتماعات المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة تعقد عادة برئاسة رئيس الوزراء أو وزير الصحة والرفاهية.وإذا تم اتخاذ قرار بتخفيض مستوى التأهب، فمن المتوقع أن يتم تحويل عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 7 أيام من الإلزامية إلى التوصية بدءا من أواخر شهر مايو الجاري بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية.لكنّ هناك احتمالا بالحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامات داخل المستشفيات والعيادات الطبية من أجل سلامة المرضى والطواقم الطبية.جاء ذلك فيما تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 23 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أواخر شهر يناير الماضي.