وزير المالية الكوري يزور اليابان لحضور اجتماعات مجموعة السبع

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يتوجه وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" إلى اليابان اليوم الخميس لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع.وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أمس الأربعاء إن "تشو" سيغادر متوجها إلى اليابان اليوم الخميس للمشاركة في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع، المقرر عقدها من الخميس إلى السبت في مدينة "نيغاتا" اليابانية.ويشارك في الاجتماع وزراء المالية وكبار المصرفيين من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، بالإضافة إلى 6 دول ضيفة، وهي: كوريا الجنوبية والهند والبرازيل وإندونيسيا وسنغافوره وجزر القمر.وتعد هذه أول مشاركة لكوريا الجنوبية في هذه الاجتماعات منذ عام 2008.ويخطط الوزير "تشو" لمشاركة رأيه حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية الرئيسية مع نظرائه من الدول المشاركة، كما سيعقد اجتماعات ثنائية منفصلة على هامش الاجتماعات مع نظيره الإيطالي "جيانكارلو جيورغيتي"، ونائب رئيس وزراء سنغافوره "لورانس وونغ".