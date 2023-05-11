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السياسية

الرئيس يون يطلب من الصحفيين توجيه الحكومة من خلال تقارير دقيقة

Write: 2023-05-11 09:55:29

الرئيس يون يطلب من الصحفيين توجيه الحكومة من خلال تقارير دقيقة

Photo : YONHAP News


طلب الرئيس "يون صوك يول" من الصحفيين توجيه الحكومة جيدا من خلال تقارير دقيقة.
ووجه الرئيس هذه الدعوة خلال جلسة في غرفة الصحافة في المكتب الرئاسي في سيول، حيث احتفل بالذكرى السنوية الأولى على توليه منصبه، أمس الأربعاء.
وقال "يون" للصحفيين إنه بفضل الانتقادات الإيجابية التي وجهها الصحفيون لعمله، تمكن من أداء وظيفته جيدا خلال العام الماضي.
وطلب الرئيس من الصحفيين الاستمرار في توجيه النقد البناء في حالة اتباع الحكومة للطريق الخطأ أو التحرك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
وعندما سئل عما إذا كان سيجتمع مع المراسلين كثيرا في المستقبل بعد أن علق جلسات الأسئلة والأجوبة مع الصحافة في العام الماضي، اكتفى "يون" بالقول إنه سيحاول جاهدا.
ولم يعقد "يون" مؤتمرا صحفيا رسميا في الذكرى السنوية الأولى على توليه منصبه.
وقد عُقد أول وآخر مؤتمر صحفي له في أغسطس الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب.
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