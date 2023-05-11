توقعات بإعلان حكومي حول رفع أسعار الكهرباء في كوريا اليوم الخميس

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من المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية عن رفع أسعار الكهرباء اليوم الخميس، على أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ في الربع الثاني من هذا العام.ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء بمقدار 7 وون لكل كيلووات-ساعة، بزيادة نسبتها 5% تقريبا من المبلغ الحالي 146 وون للكيلووات-ساعة.ومع رفع الرسوم، سيبلغ متوسط الزيادة الشهرية للأسرة المكونة من 4 أفراد بـ2400 وون، أي حوالي دولار و80 سنتا.ووفقا للحكومة وقطاع الطاقة أمس الأربعاء، قررت الحكومة رفع الأسعار في الربع الثاني، وتخطط للإعلان عن ذلك اليوم الخميس.وعلى الرغم من العجز المتزايد الذي تشهده شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو"، المثقلة بالديون، إلا أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة تزيد عن شهر بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار وتأثيره على معنويات الجمهور.ويقول مراقبو السوق إن الزيادة ستكون أقل من الزيادة البالغة 13.1 وون لكل كيلووات-ساعة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي وبدأ تنفيذها في الربع الأول من هذا العام.