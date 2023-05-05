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السياسية

رئيس وزراء كندا يزور سيول الأسبوع القادم

Write: 2023-05-11 09:57:02Update: 2023-05-11 10:01:11

رئيس وزراء كندا يزور سيول الأسبوع القادم

Photo : KBS News

من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" الأسبوع القادم في سيول.
وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن "ترودو" سيقوم بزيارة تستغرق 3 أيام إلى كوريا اعتبارا من الثلاثاء القادم، وسيعقد مع الرئيس "يون" محادثات يوم الأربعاء.
وتأتي زيارة "ترودو" إلى سيول بدعوة من الرئيس "يون" كان قد وجهها خلال زيارته إلى كندا في سبتمبر الماضي.
وأشار المتحدث إلى أن الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام.
وأضاف أن الزيارة ستكون فرصة جيدة للاحتفال بتاريخ الصداقة والتعاون بين البلدين، وبناء رؤية للتعاون في المستقبل، بصفتهما حليفين يشتركان في القيم العالمية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
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