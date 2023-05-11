اكتشاف أول إصابة بالحمى القلاعية في كوريا منذ أكثر من 4 أعوام

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اكتشاف أول إصابة بمرض الحمى القلاعية الحيواني منذ أكثر من 4 أعوام.وقالت وزارة الزراعة اليوم الخميس إنها تلقت تقارير عن حالات يشتبه في إصابتها بمرض الحمى القلاعية من مزرعتين للماشية في "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، وثبتت إصابتها لاحقا بالمرض الذي يصيب الحيوانات مشقوقة الظِلف، بما في ذلك الخنازير والماعز.وتعد هذه أولى حالات الإصابة بهذا المرض يتم الإبلاغ عنها في مزرعة محلية منذ يناير 2019. وقالت الوزارة إنه سيتم إعدام حوالي 360 بقرة في المزرعتين كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى.وقد أصدرت الوزارة أمرا بتجميد الحركة على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة لجميع مزارع الحيوانات والمرافق ذات الصلة، وكذلك الأفراد والمركبات، كما ستطلق حملة مكثفة في 7 مدن ومناطق قريبة من "تشونغ جو" لتطهير المزارع التي تربى الحيوانات مشقوقة الظلف والطرق الواقعة بالقرب من المزارع.