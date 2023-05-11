الحزب الحاكم يعلق عضوية اثنين من نوابه

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علقت لجنة الأخلاقيات في حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا عضوية اثنين من أعضائه أمس الأربعاء، بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل.وتلقى "كيم جيه وان" عضو المجلس الأعلى في الحزب، تعليقا لمدة عام بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بما في ذلك قوله إنه يعارض إدراج روح حركة 18 مايو الديمقراطية في الدستور.وتلقى النائب "تيه يونغ هو"، وهو منشق كوري شمالي أصبح نائبا في برلمان كوريا الجنوبية، تعليقا لمدة 3 أشهر بسبب تصريحات مثيرة للجدل بشأن انتفاضة 3 أبريل المدنية في جزيرة "جيجو"، وتسجيلات مُسربة لتصريحات أدلى بها لمساعديه بشأن محادثة هاتفية مع مساعد رئاسي كبير.وحددت لجنة الأخلاقيات الإجراءات التأديبية بحق النائبيْن بعد 4 ساعات من المداولات.وسوف يؤدي تعليق عضوية "كيم" لمدة عام إلى منعه عمليا من السعي للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات البرلمانية في العام القادم.وقد تلقى "تيه" عقوبة مخففة إلى حد ما بعد استقالته طواعية من المجلس الأعلى في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.