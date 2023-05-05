السياسية اليابان ترتب لقمتيْن ثنائية وثلاثية مع كوريا والولايات المتحدة في هيروشيما

قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اليابانية تخطط لعقد قمة ثنائية مع كوريا الجنوبية وقمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم 21 مايو، وهو اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع المقرر افتتاحها يوم 19 مايو في "هيروشيما".

ونشرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليومية اليابانية تقريرا اليوم الخميس قالت فيه إن طوكيو تخطط لتعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث وتسريع الجهود لتطبيع العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وإذا تحققت القمة بين سيول وطوكيو، فسوف يكون ذلك الاجتماع الثالث بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في غضون شهرين.

وخلال القمة الأخيرة يوم الأحد الماضي، اتفق الجانبان على زيارة للنصب التذكاري في هيروشيما المقام لإحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية، يوم 21 مايو أيضا.

ويُقدر أن أكثر من 30 ألف كوري قد لقوا حتفهم نتيجة لإلقاء قنبلة ذرية أمريكية على مدينة "هيروشيما" يوم 6 أغسطس من عام 1945، في أثناء عملهم في المصانع والمنشآت الأخرى هناك.

