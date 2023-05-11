النيابة تطالب باحتجاز المشتبه به الرئيسي في فضيحة التلاعب بالأسهم

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قدمت النيابة العامة طلبا بإصدار مذكرة توقيف بحق "را دوك يون" رئيس شركة استشارات استثمارية غير مسجلة، والمتهم بالتلاعب الهائل في الأسهم الذي هز الأسواق المالية الكورية مؤخرا.وطلب فريق تحقيق مشترك من مكتب النيابة بمنطقة جنوب سيول والسلطات المالية، إصدار مذكرة التوقيف ليلة أمس الأربعاء.ويُتهم "را" باستخدام هواتف محمولة وحسابات أسهم خاصة بالمستثمرين، من أجل ترتيب معاملات بأسعار محددة مسبقا وتضخيم قيمة أسهم العديد من الشركات المدرجة بالبورصة الكورية، بما في ذلك "سام تشوللي" و"ديه سونغ" للأسهم.ويواجه "را" أيضا تهما تتعلق بإخفاء أجزاء من عائدات الاستثمار والتهرب من الضرائب، فضلا عن إدارة شركة استشارات استثمارية غير مسجلة.وقد تراجعت أسعار أسهم 8 شركات مدرجة في البورصة اعتبارا من 24 أبريل بعد عمليات بيع مكثفة من خلال شركة "إس جي" الكورية للأوراق المالية، وهو ما أدى إلى تشكك السلطات في التلاعب في أسعار الأسهم.