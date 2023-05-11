العاملون في القطاع الطبي ينظمون الإجراء الجماعي الثاني ضد قانون التمريض

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قرر الأطباء ومساعدو التمريض في كوريا تنظيم جولة ثانية من العمل الجماعي اليوم الخميس احتجاجا على قانون التمريض المثير للجدل، الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل لطواقم التمريض من خلال تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم.وحذر تحالف مكون من 13 منظمة للعاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية، من أن العمل الجماعي اليوم الخميس سيكون أكبر من الإضراب السابق في 3 مايو.ومن المقرر إغلاق عيادات طب الأسنان يوم الغد الجمعة، بينما يخطط أطباء آخرون لتقصير ساعات الاستشارة والممارسة.ومن المتوقع أن يرتفع عدد مساعدي التمريض المشاركين في العمل الجماعي إلى حوالي 20 ألفا، بعدما كان 10 آلاف في إضراب 3 مايو، كما سينظم التحالف مسيرات في جميع أنحاء البلاد.ومن ناحية أخرى، دعت جمعية التمريض الكورية إلى سرعة إصدار القانون، مع دخول كبار مسؤوليها إضرابا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء.