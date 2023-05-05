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الدولية

الاتحاد الأوربي يوقع اتفاقية مشاركة خضراء مع كوريا الجنوبية

Write: 2023-05-11 11:40:36Update: 2023-05-11 13:57:20

الاتحاد الأوربي يوقع اتفاقية مشاركة خضراء مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي بأنه سيتم توقيع اتفاقية مشاركة خضراء بين الاتحاد وكوريا الجنوبية، وذلك خلال القمة بينهما المقرر عقدها في سيول يوم الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.
وأضاف في تصريحات عبر الفيديو أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوربي سيوقع الاتفاقية مع كوريا خلال القمة، بعد أن كان قد وقع اتفاقية تحالف أخضر مع اليابان في العام الماضي.
ويأتي توقيع اتفاقية المشاركة الخضراء مع كوريا ضمن جهود الاتحاد الأوربي لتعزيز التعاون في مجال سلسلة التوريد اللازمة لتحقيق إزالة الكربون، حيث ظل يسعى لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال المسؤول إن الوضع الحرج في شبه الحزيرة الكورية سيكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتم بحثها في المنتدى الوزاري الثاني بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ المقرر انعقاده في السويد يوم السبت القادم.
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