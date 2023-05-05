الحكومة الكورية تعلن عن تخفيض مستوى التأهب لأزمة كورونا

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن تخفيض مستوى التأهب لأزمة كورونا من "خطير" إلى "انتباه"، كما أعلن أنه سيتم تحويل عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 7 أيام من الإلزامية إلى التوصية.وجاء تخفيض مستوى التأهب بمثابة إعلان عن نهاية جائحة كورونا بعد أكثر من 3 أعوام منذ أن بدأ تفشي الوباء في كوريا الجنوبية في شهر فبراير من عام 2020.وأعرب الرئيس "يون" خلال ترؤسه اجتماعا للمقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة عقد اليوم الخميس في مقر الرئاسة، عن سعادته بعودة حياة أفراد الشعب إلى طبيعتها لأول مرة منذ 3 أعوام و4 أشهر.وأضاف الرئيس أن السبب في اتخاذ الحكومة قرارا بتخفيض مستوى التأهب يرجع إلى قرار منظمة الصحة العالمية بإلغاء حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، والتوصية بتخفيض مستوى التأهب التي قدمتها للحكومةاللجنةُ الاستشارية الوطنية لمواجهة أزمات الأمراض المعدية.وقال الرئيس أيضا إنه سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن باستثناء المستشفيات والعيادات الطبية ذات الأسرّة المخصصة للمرضى.وأشاد الرئيس "يون" بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية للتغلب على أزمة كورونا، معربا عن تقديره لمشاركة أفراد الشعب طوعا في إجراءات الحجر الصحي.