10.1 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من مايو

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استمر الاتجاه الهبوطي للصادرات الكورية، للشهر السابع على التوالي مع انخفاض حجم الصادرات في أول 10 أيام من مايو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات 14 مليارا و485 مليون دولار في الأيام العشرة الأولى من مايو الجاري، بانخفاض نسبته 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل انخفض بنسبة 10.1% أيضا خلال الفترة المذكورة.أما قيمة الواردات في أول 10 أيام من مايو فبلغت 18 مليارا و654 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا سجل الميزان التجاري الكوري في أول 10 أيام من مايو عجزا تبلغ قيمته 4 مليارات و169 مليون دولار، بزيادة مقدارها 285 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وبلغ إجمالي قيمة العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام حتى يوم العاشر من مايو، 29 مليارا و412 مليون دولار.