24 تريليون وون انخفاضا في الإيرادات الضريبية في الربع الأول

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الربع الأول من هذا العام 87.1 تريليون وون، بانخفاض مقداره 24 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الإيرادات من ضرائب الدخل شهدت انخفاضا بمقدار 7.1 تريليون وون، فيما انخفضت الإيرادات من ضرائب الشركات بمقدار 6.8 تريليون وون، وضرائب القيمة المضافة بمقدار 5.6 تريليون وون.وبلغ معدل تحصيل الإيرادات الضريبية الوطنية مقابل الميزانية الحكومية 21.7% في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض حجم إيرادات الحكومة غير الضريبية في الربع الأول بمقدار 3.6 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن إجمالي قيمة الإيرادات الضريبية في الربع الأول بلغ 145.4 تريليون وون، بانخفاض مقداره 25 تريليون وون.أما قيمة الإنفاق الحكومي في الربع الأول فبلغت 186.8 تريليون وون، بانخفاض مقداره 16.7 تريليون وون.وبهذا بلغ حجم العجز في الميزان المالي للحكومة 54 تريليون وون في الربع الأول، بزيادة قدرها 8,5 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.