سيول وواشنطن تبحثان سبل مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية

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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "كيم سونغ غيوم" أمس الأربعاء مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية الجنرال "ديفيد بيرغر" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوية، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وأكد الجنرال "كيم" على أهمية الحفاظ على نظام الدفاع المشترك بين البلدين ليتمكنا من دعم ما ورد في إعلان واشنطن الذي يتضمن تعزيز قوة الردع الموسع.ومن جانبه، أعرب القائد الأمريكي "بيرغر" عن تأييده لأهمية التعاون الوثيق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا عزمه توسيع التدريبات العسكرية بين قوات مشاة البحرية الكورية والأمريكية.واتفق الجانبان في الرأي على أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وسط التوتر العسكري المتزايد في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة.