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الاقتصادية

توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى 1.5% هذا العام

Write: 2023-05-11 12:21:39Update: 2023-05-11 13:46:27

توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى 1.5% هذا العام

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.5% هذا العام، بانخفاض 0.3% مقارنة بتوقعات المعهد في شهر فبراير الماضي.
وأرجع التقرير السبب الرئيسي في تخفيض توقعاته إلى تباطؤ الصادرات، مشيرا إلى أن كوريا تشهد ركودا في الوضع الاقتصادي بسبب تراجع الصادرات، خاصة أشباه الموصلات.
وأضاف التقرير أن كوريا تعاني من اتجاه هبوطي في الاستثمارات بسبب الركود في الصناعات التحويلية والعقارات، رغم تمتع الاستهلاك المدني المحلي بتعافٍ تدريجي.
وتوقع معهد التنمية أن يتحسن الوضع الاقتصادي الكوري خلال النصف الثاني من هذا العام بفضل الانتعاش الاقتصادي في الصين وتباطؤ التراجع في صادرات أشباه الموصلات.
كما توقع أن يصل معدل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.4% هذا العام، و2.4% في العام القادم.
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