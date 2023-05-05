التوصية بإدراج مجموعة تلال «كايا تومولي» في قائمة التراث العالمي لليونسكو

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أوصى المجلس الدولي للآثار والمواقع بإدراج "كايا تومولي" ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي مجموعة من 7 تلال للدفن يرجع تاريخها إلى اتحاد "كايا" الكوري القديم.ووفقًا لإدارة التراث الثقافي الكورية اليوم الخميس، أصدر المجلس هذه التوصية بصفته الهيئة الاستشارية لتقييم التراث الثقافي لليونسكو.وفي حين أن هيئة المراجعة هي التي تقوم بالنظر في المواقع المرشحة للتوصية بإدراجها أو تأجيل اتخاذ القرار أو إرجاع الطلب أو عدم السماح بالإدراج، فمن المرجح أن تقوم لجنة التراث العالمي بتسجيل المواقع التي يوصى بإدراجها.ويشير اتحاد "كايا" إلى حوالي 10 ممالك صغيرة ازدهرت حول نهر "ناكدونغ" بين القرنين الأول والسادس.وتم تقييم المدافن، وجميعها من الممتلكات الثقافية المعينة من قبل الحكومة، والتي تقع في كل من مقاطعتي "كيونغ سانغ" ومقاطعة شمال "جولا"، على أنها مواقع تاريخية رئيسية تقدم لمحة عن ثقافة اتحاد "كايا" وتطوره وهويته.وقالت سلطات التراث الثقافي إن المجلس الدولي للآثار والمواقع أقر بأن المدافن دليل مهم على تعايش "كايا" مع الدول الجيران الأكثر مركزية بقوة، مع الحفاظ على هيكل سياسي مستقل ومتوازي. وقالوا إن المواقع تكشف أيضًا عن تنوع حضارات شرق آسيا القديمة.ومن المقرر أن تتخذ لجنة التراث العالمي قرارا نهائيا في اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض في سبتمبر.