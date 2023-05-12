دبلوماسية بريطانية رفيعة المستوى تزور كوريا لتعزيز العلاقات الثنائية

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وصلت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ "آن ماري تريفيليان" إلى كوريا الجنوبية أمس الخميس، للاحتفال بالذكرى الـ140 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ووفقا للسفارة البريطانية في سيول، تتضمن رحلة "تريفليان" التي تستغرق يومين زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح والمنطقة الأمنية المشتركة، ضمن جهود بريطانيا لإعادة التأكيد على التزامها بالتعاون مع سيول في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.وسوف تجتمع "تريفيليان" اليوم الجمعة مع النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية "لي دو هون" لمناقشة سبل معالجة الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الأمن الاقتصادي والتعاون. ومن المقرر أن يصدر المسؤولان بيانا بشأن العزم على بناء مشاركة تنموية استراتيجية بين البلدين.وبالإضافة إلى زيارة السفارة البريطانية وغرفة التجارة البريطانية في كوريا، من المقرر أن تكشف المسؤولة البريطانية رفيعة المستوى عن برنامج لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.