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الاقتصادية

لجنة الخدمات المالية تجري تحقيقات شاملة في قضية التلاعب في الأسهم

Write: 2023-05-12 09:49:48Update: 2023-05-12 09:52:11

لجنة الخدمات المالية تجري تحقيقات شاملة في قضية التلاعب في الأسهم

Photo : YONHAP News

تخطط لجنة الخدمات المالية لإجراء مسح أولي على حوالي 3400 من "العقود مقابل الفروقات"، التي يُشتبه في أنها وراء عمليات البيع الجماعية الأخيرة في قضية التلاعب في الأسهم.
وكشف رئيس اللجنة "كيم جو هيون" عن هذه الخطة أمس الخميس خلال جلسة كاملة للجنة البرلمانية للسياسات الوطنية.
وجاء ذلك ردا على سؤال من النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "كانغ بيونغ وان" حول الخطوات التي تخطط اللجنة لاتخاذها لتحسين الأنظمة ذات الصلة، في أعقاب التلاعب في الأسهم الذي تم من خلال شركة الاستشارات الاستثمارية "إس جي" الكورية للأوراق المالية.
يُذكر أن "العقود مقابل الفروقات" هي مشتقات يمكن التصرف بها خارج البورصة لتسمح بالتداول بأسعار السوق المباشرة دون امتلاك أسهم فعلية. ويكون المطلوب إيداع 40% من سعر السهم لتداول العقود مقابل الفروقات، مع السماح بحد أقصى للرافعة المالية مقداره ضعفان ونصف.
ويقول ضحايا فضيحة التلاعب الأخيرة إنهم لم يكونوا على علم بأن "را دوك يون"، الشخصية الرئيسية في الفضيحة والذي يدير شركة استشارات استثمارية غير مسجلة، قد أبرم صفقات العقود مقابل الفروقات باستخدام أسمائهم.

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