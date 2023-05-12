هيون ديه موتور تستهدف بيع مليونيْ سيارة كهربائية سنويا

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حددت شركة "هيون ديه موتور" هدف مبيعاتها السنوي عند مليوني وحدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، حيث تسعى لتصبح واحدة من أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات الكهربائية على مستوى العالم.وكشف الرئيس التنفيذي للشركة "تشانغ جيه هون" عن هذه الخطة خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" قال فيها إن الشركة تقوم حاليا بتطوير منصتين أخريين، لتمكينها من إنتاج 18 طرازا حتى عام 2030.ويتم حاليا تطوير المركبات الكهربائية الخاصة بالشركة، بما في ذلك مودلات "أيونيك 5" و"أيونيك 6"، باستخدام منصة السيارات الكهربائية المخصصة المتقدمة التي تسمى "المنصة المعيارية العالمية الكهربائية".وفي العام الماضي، باعت الشركة ما مجموعه حوالي 165 ألف وحدة من السيارة "أيونيك 5" وحوالي 112 ألف وحدة من "أيونيك 6".وقد احتلت مجموعة "هيون ديه موتور"، التي تمتلك العلامات التجارية "هيون ديه" و"كيا" و"جينيسيس"، المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية العالمية لعام 2022، بعد بيع 510 آلاف وحدة كهربائية في العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 41% تقريبا مقارنة بعام 2021.