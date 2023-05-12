الرئيس يون يلتقي برئيس الوزراء الياباني الأسبق تارو آسو

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التقى الرئيس "يون صوك يول" برئيس الوزراء الياباني الأسبق "تارو آسو" أمس الخميس، حيث طلب منه الدعم لتنمية العلاقات بين كوريا واليابان.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيس "يون" دعا "آسو" إلى المكتب الرئاسي في سيول لتناول العشاء.ويزور "آسو"، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، كوريا الجنوبية لحضور منتدى حول العلاقات بين البلدين.وأشاد الرئيس "يون" بالدور الذي قام به "آسو" مؤخرا في تحسين العلاقات بين كوريا واليابان، وطلب منه الاستمرار من أجل ضمان تطوير العلاقات الثنائية.وفي إشارة إلى أن "آسو" يشغل منصب رئيس لجنة للتعاون بين كوريا الجنوبية واليابان المكونة من السياسيين كبار السن، طلب الرئيس "يون" دعم اللجنة لقيادة المشروعات التي تعزز التعاون بين البلدين.وأعرب "آسو" عن احترامه لقيادة "يون" والقرارات الشجاعة التي أدت إلى التقدم الأخير الذي تم إحرازه في العلاقات بين سيول وطوكيو، وتعهد بالقيام بدوره في توسيع التبادلات بين البلدين.