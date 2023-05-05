سيول وطوكيو تعقدان اجتماعا بشأن فحص مياه فوكوشيما

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ستعقد كوريا الجنوبية واليابان اجتماعا على مستوى مدير عام في سيول اليوم الجمعة، لمناقشة تفاصيل زيارة فريق الخبراء الكوريين الجنوبيين لتفقد خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، فإن الاجتماع سينفذ الاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في قمة الأحد الماضي، حيث يلتقي "يون هيون سو" مدير إدارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية في وزارة الخارجية مع "أتسوشي كايفو" مدير إدارة نزع السلاح ومنع الانتشار والعلوم في وزارة الخارجية اليابانية.كما سيحضر مسؤولون من الوزارات الأخرى ذات الصلة في كلا البلدين الاجتماع الذي سينعقد في سيول.وسوف يناقش الجانبان خط سير الزيارة ونطاق التفتيش الميداني لفريق الخبراء، المقرر أن تتم يومي 23 و24 مايو.ومن المتوقع أن تركز كوريا على التحقق من النظام الياباني المتقدم لمعالجة السوائل، الذي يتم استخدامه لتنقية المياه الملوثة، وقدرة المعالجة الإجمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" أمس الخميس إن الحكومة ستجري مناقشات مع اليابان للتأكد من أن كوريا يمكنها التحقق من الأمور اللازمة للتحليل العلمي والتقني، مثل مرافق تنقية المياه الملوثة وطرق تشغيل المرافق المتعلقة بالتصريف.