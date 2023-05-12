الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم يطلب الإفراج عنه بكفالة

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نفى المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" "كوان دو هيونغ" وشريكه "هان" أن يكونا مذنبين بتهمة تزوير وثائق رسمية، وذلك أمام محكمة محلية في "مونتينيغرو" أمس الخميس.وقد ألقي القبض على "كوان" و"هان" في مطار في "مونتينيغرو" في شهر مارس الماضي، في أثناء محاولتهما مغادرة البلاد باستخدام وثائق مزورة.وطالب الاثنان المحكمة بالإفراج عنهما بكفالة قدرها 400 ألف يورو، أي 580 مليون وون، لكل منهما.وطلبت القاضية "إيفانا بيسيتش" رئيسة الجلسة من "كوان" أن يكشف عن حجم أصوله حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن الكفالة، وأكدت أنه إذا استمر في إخفاء حجم أصوله فقد يؤثر ذلك على محاكمته. ولم تفصل القاضية بعد فيما إذا كان سيتم الإفراج عنه بكفالة، حيث حددت موعد الجلسة التالية في 16 يونيو.وقد قُبض على "كوان" يوم 23 مارس في مطار "بودغوريتشا" في أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن رحلة إلى دبي بجواز سفر مزور، وذلك بعد هروبه لمدة 11 شهرا بعد الخسائر الفادحة التي سببها للمستثمرين وبلغت حوالي 40 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، بسبب شركته للعملات المشفرة.وقدمت سلطات كوريا الجنوبية طلبا إلى "مونتينيغرو" لترحيل "كوان"، وهو مطلوب أيضا لدى السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافوره.