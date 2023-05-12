القبض على المشتبه به الرئيسي في فضيحة التلاعب بالأسهم

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وافقت محكمة منطقة سيول الجنوبية أمس الخميس على القبض على "را دوك يون"، المشتبه به الرئيسي في فضيحة التلاعب بالأسهم التي هزت الأسواق المالية الكورية.وقد طلبت النيابة احتجاز "را"، وهو رئيس شركة استشارات استثمارية غير مسجلة، مشيرة إلى احتمال هروبه وإتلافه للأدلة. وأصدرت المحكمة مذكرة الاحتجاز بعد جلسة استمرت حوالي ثلاث ساعات من الساعة 10:30 صباحا.وكان فريق التحقيقات المشترك بين مكتب النيابة العامة في منطقة جنوب سيول والسلطات المالية قد احتجز "را" بالفعل وطلب إصدار مذكرة الاحتجاز ليلة الأربعاء، بتهمة انتهاك قانون سوق رأس المال وقانون التحكم في إخفاء العائدات الإجرامية.ويُتهم "را" باستخدام هواتف محمولة وحسابات أسهم خاصة بالمستثمرين، من أجل ترتيب معاملات بأسعار محددة مسبقا وتضخيم قيمة أسهم العديد من الشركات المدرجة بالبورصة الكورية، بما في ذلك "سام تشوللي" و"ديه سونغ" للأسهم.ويواجه "را" أيضا تهما تتعلق بإخفاء أجزاء من عائدات الاستثمار والتهرب من الضرائب، فضلا عن إدارة شركة استشارات استثمارية غير مسجلة.وقد تراجعت أسعار أسهم 8 شركات مدرجة في البورصة اعتبارا من 24 أبريل بعد عمليات بيع مكثفة من خلال شركة "إس جي" الكورية للأوراق المالية، وهو ما أدى إلى تشكك السلطات في التلاعب في أسعار الأسهم.