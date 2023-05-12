المستشار الألماني يزور كوريا يوم 21 مايو لعقد قمة مع الرئيس يون

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يزور المستشار الألماني "أولاف شولتز" كوريا الجنوبية يوم 21 مايو لعقد قمة مع الرئيس "يون صوك يول".وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" أمس الخميس إن "شولتز" سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يوم 21 مايو بعد حضور قمة مجموعة السبع في "هيروشيما" في اليابان، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 21 مايو. وأضاف أن "شولتز" سيكون أول مستشار ألماني يزور سيول لعقد قمة ثنائية منذ 30 عاما، أي منذ زيارة المستشار الأسبق "هيلموت كول" في عام 1993.كما أشار المتحدث إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الـ140 على تأسيس العلاقات الثنائية، معتبرا أن الزيارة ستكون فرصة جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، فضلا عن تعميق التضامن والتنسيق في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.وقد عقد الرئيس "يون" قمة مع المستشار الألماني في الولايات المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.