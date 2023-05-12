منظمة الصحة العالمية تعلن نهاية حالة الطوارئ لمرض جدري القرود

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أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية حالة الطوارئ الصحية العالمية لمرض جدري القرود أمس الخميس، بعد 10 أشهر من إعلانها أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" أمس الخميس في إفادة صحفية إن القرار يستند إلى توصية من لجنة خبراء المنظمة.وفي قرارها لرفع حالة الطوارئ، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الانخفاض المستمر في عدد الحالات المسجلة وتحسن قدرة مختلف الدول على احتواء المرض.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل حالات أقل بنسبة 90% تقريبا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة الأسبق، مع تحقيق تقدم مضطرد في السيطرة على تفشي المرض.ومن ناحية أخرى، ظل عدد الحالات في ارتفاع في كوريا الجنوبية، حيث تم الإبلاغ عن حالتين أخريين من المرض اليوم الجمعة، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى 70 حالة، منها 65 حالة مسجلة خلال الشهر الماضي.ويأتي إعلان منظمة الصحة العالمية بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها أن جائحة كورونا لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.