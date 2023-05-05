كوريا تقترح إجراء بحوث مشتركة لمياه البحر مع دول الكاريبي

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اقترح وزير الخارجية الكوري "بارك جين" فتح عهد جديد يتم فيه إجراء بحوث مشتركة للمياه البحرية بين كوريا الجنوبية ودول بحر الكاريبي باستخدام العلوم والتكنولوجيا المتطورة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "بارك" في الاجتماع العادي الثامن والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة دول الكاريبي، التي أقيمت أمس الخميس في غواتيمالا على هامش القمة التاسعة للرابطة، حيث أكد بارك أن كوريا الجنوبية سوف تستمر في تعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي.وعرض الوزير "بارك" رؤية "مبادرة الاقتصاد البحري الكورية" الهادفة إلى تعزيز الحفاظ على البحار وإدارتها واستخدامها، موضحا خطة الحكومة الكورية لتأسيس مركز مشترك بين كوريا ودول الكاريبي للبحوث البحرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استعادة الخطوط الساحلية.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتحقيق الازدهار في المنطقة الكاريبية من خلال تقنياتها المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات، والخبرات التي اكتسبتها في المشروعات التنموية.وقال الوزير بارك أيضا إن الحكومة الكورية ستقدم دعما يبلغ حوالي 100 مليون دولار للدول الأعضاء في رابطة دول الكاريبي هذا العام، وطالب تلك الدول بتقديم الدعم لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.