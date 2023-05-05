كوريا الجنوبية تلتقى مع الأردن والبحرين وماليزيا في نفس المجموعة ضمن كأس آسيا

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أجريت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2023 في دار أوبرا "بكتارا" في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس، لتحديد مسار المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من الثاني من يناير وحتى العاشر من فبراير من العام القادم.وأوقعت نتائج القرعة منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين وماليزيا.وكان من المقرر إقامة بطولة كأس آسيا 2023 في شهر يوليو القادم في الصين، ولكن تم تأجيل الموعد إلى يناير من العام القادم بسبب تغيير الدولة المضيفة إلى قطر.ولم تتمكن كوريا الجنوبية من الفوز بلقب البطولة منذ عام 1960، حيث لم تستطع التأهل إلى دور الأربعة في البطولة السابقة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 بعد خسارتها أمام قطر في دور الثمانية بهدف واحد مقابل لا شيء.