شركة الكهرباء ومؤسسة الغاز تكشفان عن خطة للإنقاذ المالي الذاتي

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أعلن كل من شركة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة الغاز الكورية، المثقلتان بالديون، عن خطط اليوم الجمعة لتحسين أوضاعهما المالية عن طريق بيع بعض العقارات وتجميد أجور كبار مسؤوليها.وبموجب خطة الإنقاذ المالي الذاتي، ستقوم شركة كوريا للطاقة الكهربائية ببيع المبنى التابع لها في حي "يوئيدو" في وسط سيول وعدد من العقارات الأخرى، بالإضافة إلى تأجير 10 مبانٍ أخرى تابعة لها في 10 مناطق في أرجاء مختلفة من البلاد. كما ستقوم الشركة بتجميد رواتب كبار مسؤوليها ومسؤولي الشركات العشر التابعة لها، وستبدأ مشاورات مع نقابات عمالها لتشمل هذه الخطة جميع موظفيها.وتنوي الشركة بهذه الخطة تحسين أوضاعها المالية بمقدار 25.7 تريليون وون حتى عام 2026، بزيادة مقدارها 5.6 تريليون وون مقارنة بخطتها السابقة التي كشفت عنها في العام الماضي.ومن جانبها، أعلنت مؤسسة الغاز الكورية عن خطا لتوفير 15.4 تريليون وون من خلال تجميد رواتب كبار مسؤوليها لهذا العام، وتأجيل تنفيذ المشروعات المخططة التي لا تؤثر على توريد الغاز.وتخطط الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم لإعداد مسودة نهائية لرفع رسوم الكهرباء والغاز، في أوائل الأسبوع القادم.