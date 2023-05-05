كوريا الجنوبية تسجل حوالي 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية حوالي 20 ألفا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن تخفيف مستوى التأهب لأزمة كورونا، أمس الخميس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 19 ألفا و989 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 31 مليونا و371 ألفا و675 شخصا.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 585 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، لتقل عن 20 ألفا لأول مرة منذ 4 أيام.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة زيادة بمقدار 4 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 153 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و591 حالة وفاة حتى الآن.