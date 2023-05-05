لقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤول صيني رفيع المستوى

Photo : YONHAP News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الخميس أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" قد التقى بالمسؤول الصيني البارز "وانغ يي" في العاصممة النمساوية فيينا.وأوضح البيت الأبيض أن الجانبين أجريا مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة حول القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمضيق تايوان.ويعد هذا اللقاء الأعلى مستوى بين الجانبين الأمريكي والصيني منذ حادث منطاد التجسس الصيني التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى بكين في أوائل شهر فبراير الماضي.وقال البيت الأبيض إن اللقاء الأخير كان جزءا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإدارة المنافسة بمسؤولية.وأضاف أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية لتحقيق هذا الغرض.