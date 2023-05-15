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السياسية

كوريا تتحقق من مستويات الإشعاع في مياه الصابورة للسفن اليابانية

Write: 2023-05-15 10:22:04

كوريا تتحقق من مستويات الإشعاع في مياه الصابورة للسفن اليابانية

Photo : KBS News

تخطط كوريا الجنوبية لإجراء اختبارات إشعاعية على مياه الصابورة، وهي المياه التي يتم أخذها على متن السفن لتحسين ثباتها، وذلك من السفن المغادرة من الموانئ اليابانية.
وقالت وزارة المحيطات والثروة السمكية أمس الأحد إنها سوف تتحقق اعتبارا من 22 مايو، من مستويات الإشعاع في مياه الصابورة من السفن المغادرة من 17 ميناءً في ست محافظات، هي: "أوموري" و"إيواتي" و"فوكوشيما" و"مياجي" و"إيباراكي" و"تشيبا"، وجميعها تقع بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.
وأوضحت الوزارة أنها تخطط لفحص مستويات الإشعاع في مياه الصابورة بأجهزة قياس متحركة. وأضافت أن السفن التي ستخضع لاختبارات الإشعاع هي تلك التي تعيد تعبئة مياه الصابورة من 17 ميناء في المحافظات الست القريبة من محطة فوكوشيما وتقوم بتفريغها في الموانئ المحلية بعد عودتها إلى كوريا الجنوبية.
وبحسب الوزارة، ستتيح الأجهزة المحمولة فحص مستويات الإشعاع في غضون ساعة، مقارنة بالتحليل المعملي الذي يستغرق أكثر من 14 يوما.


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