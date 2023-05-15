انخفاض التوظيف لفئة الأربعينيات من العمر للشهر العاشر

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سجل عدد الحاصلين على وظائف في كوريا الجنوبية زيادة متواضعة على الرغم من الركود الاقتصادي الذي استمر منذ نهاية العام الماضي، لكن عدد الوظائف للأشخاص في الأربعينيات من العمر استمر في الانخفاض.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن عدد العاملين في الأربعينيات من العمر قد سجل انخفاضا سنويا لمدة عشرة أشهر متتالية منذ يوليو من العام الماضي، عندما انخفض بمقدار ألف شخص. واتسع الانخفاض إلى 63 ألفا في يناير، ثم 77 ألفا في فبراير. وكانت هذه هي الفئة العمرية الوحيدة التي شهدت انخفاضا خلال فترة العشرة أشهر، حيث زاد عدد العاملين في الثلاثينيات والخمسينيات والستينيات وما فوق بشكل مضطرد خلال تلك الفترة.وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في هذه الفئة العمرية يرتبط بتراجع الصناعات التحويلية المحلية وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتباطؤ الصادرات.وقال التقرير إن شهر أبريل شهد انخفاضا في عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 97 ألفا على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2020، عندما تقلص بمقدار 110 آلاف وظيفة.