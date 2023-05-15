سام سونغ للإلكترونيات تبني منشأة جديدة لتطوير الرقائق في اليابان

Photo : YONHAP News

قررت شركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات استثمار حوالي 300 مليار وون، أي أكثر من 250 مليون دولار، في بناء منشأة جديدة لتطوير الرقائق في اليابان.ووفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية أمس الأحد، ستبني سام سونغ منشأة جديدة لتطوير الرقائق في منطقة "يوكوهاما" لخط إنتاج نموذج أولي من الرقائق الرقمية.وتهدف الشركة الكورية عملاقة التكنولوجيا إلى بدء تشغيل المنشأة الجديدة في يوكوهاما خلال عام 2025، حيث توجد هناك حاليا منشأة للبحث والتطوير تابعة لها.ومن المتوقع أن يحفز هذا المشروعُ التعاونَ بين قطاعي صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية واليابان التي تتمتع ببراعة في المواد ومعدات التصنيع.وقالت بعض التقارير إن شركة سام سونغ تتطلع إلى الاستفادة من حوالي عشرة مليارات ين في الإعانات التي تقدمها الحكومة اليابانية للاستثمار في أشباه الموصلات.