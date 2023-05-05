الرئيس يون يعقد قمة ثلاثية مع بايدن وكيشيدا خلال حضوره قمة مجموعة السبع

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" قمة مجموعة السبع التي ستقام في مدينة هيروشيما اليابانية بدءا من يوم التاسع عشر من مايو الجاري.وسوف يكون الرئيس "يون" رابع رئيس كوري يحضر قمة لمجموعة السبع.وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي "كيم تيه هو" إن مشاركة الرئيس "يون" في هذه القمة ستكون فرصة لتأكيد مكانة كوريا الجنوبية كشريك دولي في حماية النظام الدولي القائم على القواعد والاستجابة للتحديات العالمية.وعلى هامش القمة، سيعقد الرئيس "يون" قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لبحث القضايا المتعلقة برفع مستوى التعاون بين الدول الثلاث.كما سيعقد "يون" سلسلة من محادثات القمة الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة في قمة السبع، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، ورئيس الوزراء الألماني ورئيس مجلس الاتحاد الأوربي.وسوف يقوم الرئيس "يون" ورئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" بزيارة للنصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما كما هو مخطط له.