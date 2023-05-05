زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب المياه قبالة دونغ هيه

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ضرب زلزال تبلغ قوته 4.5 درجة بمقياس ريختر المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين إن الزلزال وقع في البحر على بعد 59 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة "دونغ هيه" في مقاطعة "كانغ وان"، في الساعة 6:27 صباحا، ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي 32 كيلومترا.ويعد هذا هو أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية حتى الآن خلال هذا العام. وقد أبلغت كوريا الجنوبية منذ شهر يناير الماضي عن 44 زلزالا بقوة درجتيْن أو أعلى، بما في ذلك سبعة زلازل بأكثر من ثلاث درجات.ومع شعور المناطق الساحلية الشرقية القريبة من مركز الزلزال بتأثيرات الزلزال الأخير، حثت هيئة الأرصاد الجوية الكورية السكان على توخي الحذر.