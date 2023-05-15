طقس صيفي مبكر يجتاح كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية اليوم الاثنين طقسا شبيها بالصيف بشكل مبكر، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 30 درجة مئوية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة القصوى خلال النهار اليوم سوف تتراوح بين 22 درجة و30 درجة، وهي أعلى بدرجتين إلى خمس درجات مقارنة بما كانت عليه بالأمس.وسوف تشهد المناطق الداخلية ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى ما بين 25 و30 درجة مئوية، بما في ذلك ما يصل إلى 27 درجة في سيول.واعتبارا من الساعة 5 صباحا، بلغت درجة الحرارة في العاصمة بالفعل 13 درجة، في حين تم تسجيل درجات حرارة بلغت في "ديجون" 11 درجة، و"كوانغ جو" 13.7 درجة، و"جيجو" 7 درجات، بينما سجلت مدينة "ديغو" 14 درجة، وبوسان 14.7 درجة.ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو أمطارا بمعدلات تتراوح بين 5 ملليمترات و20 ملليمترا في فترة ما بعد الظهر.