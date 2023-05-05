الحزب الحاكم والحكومة يقرران اقتراح فيتو رئاسي ضد قانون التمريض

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قرر حزب "قوة الشعب" الحاكم والحكومة الكورية طرح اقتراح على الرئيس "يون صوك يول" بممارسة حقه في الاعتراض على قانون التمريض الذي يسعى الحزب المعارض لتشريعه.وعقد الحزب والحكومة اجتماعا مشتركا لمسؤولين رفيعي المستوى يوم أمس الأحد وتوصلوا إلى ذلك القرار، وفقا للمتحدث باسم الحزب "كانغ مين كوك".واتهم المشاركون في الاجتماع تكتل المعارضة بتهديد حياة الجمهور من خلال اتخاذ خطوة تشريعية أحادية الجانب.وقال "كانغ" إن هناك قلقا كبيرا من أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العامة من خلال إعاقة الثقة المتبادلة والتعاون بين العاملين في القطاع الصحي.وأشار المتحدث إلى أن الحزب والحكومة توصلوا أيضا إلى إجماع على أن عدم اتخاذ إجراءات يمكن أن يشكل سابقة سيئة تترك فيها الحكومة قضية خلافية تؤثر على معيشة الناس دون معالجة.وأكد على أن قانون التمريض سيفصل العلاج الطبي عن الرعاية التمريضية ويدمر النظام الطبي، كما سيحدث تمييزا ضد الممرضين.يذكر أن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة قد أقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي يحدد أدوار وواجبات الممرضين في محاولة لتحسين ظروف عملهم.