رابطة للممرضين تدين اقتراح استخدام حق الفيتو ضد قانون التمريض

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تعهدت الرابطة الوطنية للممرضين بالوقوف ضد الحكومة وحزب "قوة الشعب" الحاكم بشأن قرارهما المشترك لتشجيع الرئيس "يون صوك يول" على استخدام حق الفيتو للاعتراض على قانون التمريض.وفي بيان أصدرته الرابطة أمس الأحد، قالت إن هذا القانون كان ضمن التعهدات الانتخابية للرئيس "يون"، وقد تم إقراره وتمريره في البرلمان بطريقة شرعية، بعد إجراء أربع مراجعات برلمانية على مدار عامين.ووصفت الرابطة موقف حزب "قوة الشعب" الحاكم ووزارة الصحة بأنه يعبر عن "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" و"اتهامات كاذبة" بأن الممرضين يأخذون حياة الجمهور كرهينة من خلال خطوة تشريعية أحادية الجانب.وقال البيان إن إجمالي 620 ألف من العاملين في التمريض سينتفضون ضد هذه الادعاءات المهينة وسوف يعملون على معاقبة المسؤولين عن هذا الاتهام.وكان الحزب الحاكم قد اتفق مع الحكومة في وقت سابق من يوم أمس على تشجيع الرئيس "يون" على استخدام حق النقض، "فيتو"، ضد مشروع القانون الذي يقول مؤيدوه إنه يهدف إلى تحسين ظروف عمل الممرضين، بينما ينظر إليه النقاد على أنه محاولة لتوسيع مصالح مساعيد التمريض على حساب المهنيين الطبيين الآخرين بمن في ذلك الأطباء.