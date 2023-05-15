الاقتصادية الحزب الحاكم والحكومة يعلنان عن تدابير لتخفيف الأعباء وسط ارتفاع أسعار الخدمات

أعلن حزب "قوة الشعب" الحاكم والحكومة عن مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الجمهور قبل الإعلان الوشيك عن رفع أسعار الكهرباء والغاز.

وبعد اجتماع مشترك بين الحزب والحكومة اليوم الاثنين، أعلن رئيس لجنة السياسات في الحزب "بارك ديه تشول" أنه تم التوصل إلى إجماع على أنه لا يمكن تأجيل زيادات رسوم المرافق لفترة أطول، مع الاتفاق أيضا على أن الزيادة المفاجئة يمكن أن تزيد الأعباء على الجمهور.

وأوضح "بارك" أنه بموجب تلك الإجراءات، سيتم توفير استرداد نقدي في الطاقة للأسر التي تخفض من استهلاك الكهرباء والغاز، كما سيتم رفع مستوى فرض رسوم أعلى.

وتشمل التدابير الأخرى تخفيض تكاليف تشغيل مكيفات الهواء في الصيف، وتقليص الزيادات لمتلقي الإعانات الحكومية المعيشية الأساسية وللمعاقين، وتأجيل الزيادات لمدة عام للفئات الأخرى الضعيفة اجتماعياً.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يعلن وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ" عن رفع أسعار الكهرباء والغاز للربع الثاني من هذا العام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

