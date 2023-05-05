الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

إصابات كورونا في كوريا تظل في مستوى 7 آلاف

Write: 2023-05-15 11:50:01Update: 2023-05-15 11:51:55

إصابات كورونا في كوريا تظل في مستوى 7 آلاف

Photo : YONHAP News

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغت 7 آلاف و178 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 31 مليونا و415 ألفا و280.
وانخفض عدد الإصابات الجديدة المسجل بالأمس بمقدار 986 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، بينما زاد المتوسط اليومي للإصابات في الأسبوع الماضي بمقدار 2878 إصابة مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 18 ألفا و526 إصابة.
وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 150 شخصا.
أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و610 حالات وفاة حتى الآن.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;