إصابات كورونا في كوريا تظل في مستوى 7 آلاف

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغت 7 آلاف و178 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 31 مليونا و415 ألفا و280.وانخفض عدد الإصابات الجديدة المسجل بالأمس بمقدار 986 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، بينما زاد المتوسط اليومي للإصابات في الأسبوع الماضي بمقدار 2878 إصابة مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 18 ألفا و526 إصابة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 150 شخصا.أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و610 حالات وفاة حتى الآن.