الحكومة الكورية تجري فحوصات شاملة على الخدمات الوطنية الأساسية استعدادا للزلازل

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أصدر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" تعليمات لوزير الصناعة والتجارة والطاقة، ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزير الأراضي والبنية التحتية، بإجراء فحوصات شاملة على الخدمات الوطنية الأساسية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والكهرباء والاتصالات والنقل، استعدادا لحدوث أي حالة طوارئ بسبب الزلازل.جاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة برفع مستوى حالة التأهب لأزمة الزلزال من "انتباه" إلى "تحذير" اليوم الاثنين، حيث دعا رئيس الوزراء المسؤولين إلى اتخاذ تلك الإجراءات استعدادا لأي حالة طواري محتملة قد تنجم عن وقوع زلزال.كما أصدر تعليماته لوزير الإدارة العامة والأمن بتقديم معلومات كافية للسكان في مناطق الخطر، ليتمكنوا من الإخلاء منها بسرعة عندما يتم الكشف عن علامات تفيد بوقوع زلزال، وإجراء فحوصات شاملة على وضع تشغيل منشآت التنبؤ بالزلزال والإنذار بشأنه.وقد رفعت وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الاثنين مستوى التأهب لأزمة الزلزال إلى مستوى "تحذير"، وذلك بعد أن كانت قد خفضت إلى مستوى "انتباه" يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي.