كوريا الجنوبية تعرض اقتراحا على إندونيسيا للتعاون في محطات الطاقة النووية

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية لعرض اقتراحات على حكومة إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة محطات الطاقة النووية.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن نائب الوزير "جانغ يونغ جين" يقوم حاليا بزيارة لإندونسيا لإجراء مباحثات رفيعة المستوى بهذا الشأن مع عدد من كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم وزير التنسيق الاقتصادي، ووزير تنسيق الاستثمارات البحرية، ووزير الطاقة والمصادر المعدنية.وكانت إندونسيا قد كشفت عن خطة لبناء أول محطة للطاقة النووية حتى عام 2039، ضمن جهودها الرامية لتحقيق الحياد الكربوني، وذلك بعد أن أرسلت وفدا إلى كوريا في عام 2019 لدراسة إمكانية بناء محطة للطاقة النووية بالتكنولوجيا الكورية.وسوف يعرض المسؤول الكوري "جانغ" اقتراحا على الجانب الإندونيسي لإجراء بحوث مشتركة حول تعزيز التعاون في سلسلة توريد المعادن الرئيسية، والسيارات الكهربائية، والبطاريات الثانوية.الجدير بالذكر أن إندونيسيا تحتفظ بأكبر مخزون على مستوى العالم من معدن النيكل الذي يعد أحد المواد الأساسية المستخدمة في البطاريات الثانوية.وكان الرئيسيان الكوري والإندونيسي قد اتفقا في قمتيهما في شهري يوليو ونوفمبر من العام الماضي على توسيع التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والبطاريات، وتوريد المعادن الرئيسية، والاستثمار الأخضر، والتجارة الثنائية ومتعددة الأطراف.