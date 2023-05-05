رفع رسوم الكهرباء والغاز في كوريا بدءا من الغد الثلاثاء

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أعلنت الحكومة الكورية عن قرارها برفع رسوم الكهرباء والغاز، موضحة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بدءا من الغد الثلاثاء، السادس عشر من مايو.وبموجب القرار، سيتم رفع رسوم الكهرباء بمقدار 8 وون لكل كيلوواط في الساعة، فيما سيتم رفع رسوم الغاز بمقدار 1.04 وون لكل ميغا جول.وبهذا من المتوقع أن يتم رفع المتوسط الشهري لرسوم الكهرباء للأسرة المكونة من 4 أفراد بمقدار حوالي 3 آلاف وون، بينما سيتم رفع المتوسط الشهري لرسوم الغاز بحوالي 4400 وون.وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة إن رسوم الكهرباء والغاز ستتأثر بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الدولية لفترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى أن الفرق الزمني بين أسعار الطاقة الدولية واسعار الطاقة المستوردة يصل إلى 6 أشهر.وأرجعت الحكومة الكورية السبب الرئيسي في رفع رسوم الكهرباء والغاز إلى الوضع المالي المتدهور لشركة كوريا للكهرباء ومؤسسة الغاز الكورية، حيث تجاوزت قيمة العجز المتراكمة على شركة كوريا للكهرباء مستوى 38 تريليون وون خلال العامين الماضيين، منها حوالي 6 تريليونات وون في الربع الأول من هذا العام، بينما تجاوز إجمالي قيمة العجز المالي لمؤسسة الغاز الكورية 11 تريليون وون.