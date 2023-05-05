رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الإمارات وسلطنة عمان

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زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "كيم سونغ كيوم" الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث أجرى محادثات حول التعاون الثنائي، وقام بزيارة القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في البلدين.وقالت هيئة الأركان المشتركة اليوم الاثنين إن "كيم" شرع في رحلة تستغرق 5 أيام إلى البلدين يوم الخميس الماضي.وفي الإمارات، التقى "كيم" مع "أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان"، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتعزيز التعاون في صناعة الأسلحة.وفي الاجتماع، شكر "كيم" الإمارات نيابة عن الجيش الكوري الجنوبي على دعمها الفعال في العملية الأخيرة لإجلاء الكوريين الجنوبيين من السودان.ثم زار رئيس هيئة الأركان المشتركة وحدة "أخ" الكورية الجنوبية المتمركزة في البلاد، وتلقى إحاطة بشأن عملياتها.وفي سلطنة عمان، التقى "كيم" مع الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية "محمد بن ناصر بن علي الزعابي" ورئيس أركان القوات المسلحة العمانية "عبد الله بن خميس الرئيسي"، حيث بحث سبل توسيع التعاون والتبادلات بين جيشي البلدين.وزار "كيم" أيضًا وحدة مكافحة القرصنة التابعة للبحرية الكورية "تشونغ هيه" في عمان، وشجع الجنود بسبب عملياتهم خلال جهود الإنقاذ في الشهر الماضي.