مظاهرات ضخمة في سيول للاتحاد الكوري لنقابات العمال

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من المقرر أن ينظم الاتحاد الكوري لنقابات العمال مسيرات حاشدة في سيول اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حيث يخطط أعضاء الاتحاد لعقد اجتماعات أولية في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم في مواقع متعددة في سيول قبل التجمع في مسيرة واسعة النطاق في وسط مدينة سيول.وسوف ينظم أعضاء الاتحاد مسيرة أمام بوابة "سونغ نيه مون" بعد ظهر الغد، ثم يتوجهون نحو منطقة "سام غاك جي" بالقرب من المكتب الرئاسي.وخلال تلك المظاهرات يخطط المشاركون لإحياء ذكرى مسؤول نقابة البناء الذي أحرق نفسه حتى الموت في الأول من مايو، ومطالبة الحكومة بالتوقف عن قمع نقابة عمال البناء.وقالت وكالة شرطة العاصمة سيول إنها ستغلق بعض الطرق في منطقة وسط المدينة حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في تلك المظاهرات.وتخطط الشرطة لتأمين الممرات في طريق "سيجونغ" السريع لتمكين عبور الحافلات بين المدن خلال تلك التجمعات.