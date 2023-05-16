عدد مشاهدي الأفلام الكورية محليا يقل عن مليونين للشهر الثالث

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استمرت الأفلام الكورية في المعاناة من الركود في شهر أبريل الماضي مع بقاء عدد رواد السينما الذين يشاهدون تلك الأفلام في دور السينما المحلية في مستوى يقل عن مليونين للشهر الثالث على التوالي.ووفقا لبيانات صادرة عن مجلس الأفلام الكوري أمس الاثنين، جذبت الأفلام الكورية حوالي مليون و730 ألف مشاهد الشهر الماضي، حيث ظل هذا الرقم أقل من مليونين لثلاثة أشهر متتالية، وهو يعد 43.8% من متوسط الأرقام المسجلة لشهر أبريل في الفترة من 2017 حتى 2019، البالغ 3 ملايين و950 ألفا.وفي المقابل، سجلت الأفلام الأجنبية عدد مشاهدين بلغ 5 ملايين و240 ألفا في أبريل، بزيادة نسبتها 133.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعد الرقم المسجل للأفلام الأجنبية 58.7% من متوسط الأرقام المسجلة لأشهر أبريل خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، البالغ 8 ملايين و920 ألفا.وبلغت قيمة مبيعات تذاكر الأفلام المحلية 16.9 مليار وون في أبريل، وهو ما يمثل 23.9% من إجمالي مبيعات تذاكر السينما المحلية.