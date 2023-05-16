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السياسية

يون يدعو إلى التعاون بين الشركات الكورية واليابانية في سلاسل التوريد

Write: 2023-05-16 10:06:31

يون يدعو إلى التعاون بين الشركات الكورية واليابانية في سلاسل التوريد

Photo : YONHAP News


أعرب الرئيس "يون صوك يول" عن أمله في أن تتعاون الشركات من كوريا الجنوبية واليابان لإنشاء سلاسل إمداد مستقرة في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات والبطاريات والمركبات الكهربائية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيس أدلى بهذه التصريحات أمس الاثنين في اجتماع مع وفد ياباني يزور سيول لحضور مؤتمر الأعمال الكوري الياباني. وسوف يعقد هذا المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء بطريقة مباشرة لأول مرة منذ أربع سنوات في سيول.
وأكد الرئيس يون في لقائه مع الوفد الياباني أن التعاون التكميلي ممكن بين الشركات الكورية ذات التكنولوجيا التصنيعية المتميزة والشركات اليابانية ذات القدرة التنافسية القوية في المواد والأجزاء والمعدات. وطلب الرئيس من رجال الأعمال من البلدين تسريع التعاون، حيث يبحث البلدان بعض الطرق العملية للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات مثل الاقتصاد والصناعة والعلوم والثقافة والتبادلات الشعبية.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا يون إلى بذل المزيد من الجهود من قبل رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التبادلات الشبابية الثنائية من خلال "صندوق المشاركة المستقبلية"، وهو مشروع مشترك يتابعه اتحاد الصناعات الكورية في كوريا الجنوبية ونظيره الياباني "كيدانرين".
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