النيابة العامة تداهم شركة للعملات المشفرة على خلفية قضية النائب البرلماني

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نفذ وكلاء النيابة العامة حملة مداهمة على شركتين للعملات المشفرة أمس الاثنين ضمن التحقيقات في الشكوك المحيطة بحيازة عملة مشفرة بواسطة النائب البرلماني المعارض "كيم نام كوك".ووفقا للدوائر القانونية، أرسل مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول مجموعة من المحققين ووكلاء النيابة لمصادرة سجلات معاملات "كيم" في شركتيْ "آب بيت" و"بيتومب"، والتي تشمل التبادلات التي استخدمها النائب السابق عن الحزب الديمقراطي المعارض للوصول إلى العملات المشفرة الخاصة به.وكانت النيابة العامة قد قدمت طلبات بمذكرات تفتيش على مَحافظ "كيم" الرقمية في شهريْ أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، لكن تلك الطلبات رُفضت.وقام "كيم" بتحويل 850 ألف قطعة نقدية من "ويميكس" من إحدى الشركتين إلى الأخرى في أوائل العام الماضي، ومن ثم انتبهت وحدة الاستخبارات المالية الكورية إلى احتمال حدوث معاملات مالية مشبوهة، وبالتالي قامت وحدة الاستخبارات المالية بتسليم البيانات ذات الصلة إلى النيابة.